"Наша пехота может быть счастлива": боец ВСУ о применении ПТРК Javelin (фото)

Операторы Javelin говорят, что всегда отрабатывают по оккупантам при координации аэроразведки. К боевой позиции они идут пешком, чтобы вражеским БПЛА было сложнее их обнаружить.

Украинские военные из состава 66-й отдельной механизированной бригады имени Мстислава Храброго имеют на своем вооружении американские ПТРК Javelin в одной из самых современных версий. Об этом сообщает АрміяInform.

Операторы ПТРК говорят, что на их счету бесчисленное количество тяжелой и легкобронированной техники российских оккупантов, а также складов с боеприпасами. В последнее время работы на их направлении много, потому что оккупанты пытаются проводить наступательные действия.

По словам главного сержанта роты Виктора с позывным "Кот", Javelin на их вооружении имеют максимальную дальность стрельбы до 4,5 км.

"Javelin имеет три типа для эффективности дальности выстрела. С, D, E — соответственно и поражает на 2,5 км, 3,5 км и 4,5 км. Работаем в основном с закрытых позиций и обязательно обустраиваем укрытия, если это новая огневая точка", — рассказывает "Кот".

Бойцы говорят, что Javelin может вести огонь на расстояние до 4 км Фото: АрміяInform

После отработки военные сразу прячутся, потому что оккупанты постоянно "охотятся" на операторов ПТРК и открывают огонь в ответ. Обычно данные о враге им предоставляет аэроразведка. В таком случае бойцы садятся в пикап, а дальше несколько километров идут пешком, чтобы их было сложнее обнаружить российским дронам.

"Когда уничтожили вражеский танк, то работали тоже по наводке наших летунов. Они передали нам координаты, и мы выдвинулись на огневую позицию. Как только все подготовили, начали фиксировать движение техники в фотоэлементе, навели прицел и сделали точный выстрел", — говорит старший оператор Javelin "Кобзарь".

Военные добавляют, что их переполняют эмоции, когда они понимают и видят результаты работы с украинских дронов. Потому что на кадрах зафиксирована действительно защита Украины и освобождение ее от врагов. А во-вторых, они понимают, что с эффективной работой пехота на нуле будет защищенной, потому что нет страшнее врага для них, чем танк оккупантов.

"Во-первых, круто осознавать, что ты действительно защищаешь Украину и освобождаешь ее от такой болезни, как Российская Федерация. Во-вторых, как только попадем в танк, то сразу знаем, что наша пехота еще более счастливая и мотивированная", — объясняет "Кобзарь".

Напомним, 24 июля в Госпогранслужбе показали, как Javelin помогает уничтожать российскую технику.

22 июля в новый пакет военной помощи для Украины вошли партии ПТРК Javelin и TOW.