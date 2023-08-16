"Работал на врага": СБУ задержала "крота", который хотел вступить в ряды ВСУ (фото)

По информации силовиков, задержанный планировал отбыть в один из фронтовых районов, чтобы "сливать" оккупантам геолокации боевых позиций и перемещения подразделений Сил обороны на передовой.

В Киевской области военная контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) задержали коллаборанта, который пытался вступить в подразделение Десантно-штурмовых войск ВСУ для сбора разведданных в пользу Российской Федерации. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следователей, он получил от врага задание узнать о размещении тренировочных центров украинских десантников, а также определить, какое количество личного состава проходит обучение на полигонах.

"В дальнейшем фигурант планировал отбыть в один из фронтовых районов, чтобы "сливать" оккупантам геолокации боевых позиций и перемещения десантно-штурмовых подразделений ВСУ на передовой", — говорится в сообщении контрразведчиков.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили "крота". Его задержали на этапе оформления на военную службу в Силы обороны.

По информации СБУ, предателем оказался житель Херсона. Во время оккупации города он поддержал российскую агрессию и предложил захватчикам свою помощь, то есть пошел на сотрудничество с врагом.

За такую "лояльность" его назначили "старшим инструктором-кинологом отдела охраны" Голопристанской исправительной колонии. Тогда российские спецслужбы привлекли его к негласному сотрудничеству.

Документ, подтверждающий измену жителя Херсона Фото: СБУ

После освобождения Херсона предатель "залег на дно" и впоследствии переехать в Киевскую область.

Он должен был обратиться в местный военкомат, чтобы мобилизоваться в ряды ВСУ и там продолжить "работу" на врага.

Фото: СБУ

Сейчас задержанный находится под стражей, ему сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.

Также решается вопрос о квалификации преступных действий фигуранта за государственную измену.

Напомним, 16 августа сообщалось, что СБУ показала морские дроны SeaBaby, которыми атаковала корабли РФ и Крымский мост. Дроны, которые становятся сюрпризом для врага, создают на подземном производстве.

Ранее, 14 августа Фокус писал, что генерал-майор СБУ Шайтанов получил 12 лет за решеткой. Прокуроры в суде доказали, что экс-сотрудник спецслужбы собирал информацию, которая составляла государственную тайну, и передавал ее представителям России.