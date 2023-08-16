"В 8 км от линии Суровикина": ВСУ могут выйти к Азовскому морю, — СМИ (карта)

Освобожденное Урожайное находится в нескольких километрах к северу от основных оборонительных рубежей ВС РФ, сети укреплений, строящейся с конца 2022 года.

Урожайне — одно из нескольких населенных пунктов, которые ВСУ освободили за время контрнаступления. Вместе с тем украинское командование неоднократно заявляло, что территориальный прогресс — лишь часть усилий, направленных на подрыв российского военного потенциала. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на данные ISW за 15 августа.

Урожайное находится примерно в 8 км к северу от основных оборонительных рубежей ВС РФ, так называемой "линии Суровикина". Это сеть укреплений, строящаяся с конца 2022 года.

Хотя, вероятно, еще предстоит много боев, прежде чем ВСУ смогут добраться и прорвать линию обороны, все же украинские и российские обозреватели и военкоры отмечают локальное логистическое значение Урожайного. В американском аналитическом центре "Институт изучения войны" считают такой успех "тактически значимым".

Командир российского батальона "Восток" на этой неделе сокрушался о потере Урожайного и жаловался, что обещанное подкрепление так и не прибыло, чтобы помочь его бойцам защитить поселок.

Урожайное находится на дороге, ведущей от Большой Новоселки на юг до окраин оккупированного Мариуполя, на побережье Азовского моря. "Линия Суровикина" проходит через дорогу, но если украинские войска смогут прорвать укрепления, появится возможность продвижения на юг, в сторону моря.

Менее значимого продвижения будет достаточно, чтобы военные объекты в Крыму оказались в досягаемости артиллерии ВСУ

Безотносительно того, удастся ли выйти к побережью, это создаст новые проблемы для российских войск на "сухопутном коридоре" от западной границы РФ до оккупированного Крыма. Более глубокое наступление ВСУ могло бы разрезать надвое российскую армию на юге. Но и менее значимого продвижения будет достаточно, чтобы военные объекты в Крыму оказались в зоне досягаемости дальнобойной артиллерии, которая есть в распоряжении Украины.

Напомним, что 16 августа морпехи 35-й бригады показали, как освобождали Урожайное и заставили оккупантов спасаться бегством.

Также сообщалось, что в сводке ISW за 15 августа шла речь о том, что ВСУ продвинулись в Луганской области и на западе Запорожской.