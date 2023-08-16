"Озвучила очевидные вещи": Верещук отреагировала на хейт из-за заявления о долгой войне

По словам вице-премера, не только политики могут делать прогнозы о завершении войны. При этом есть вещи, которые многие осознают, но не хотят озвучивать.

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отреагировала на волну возмущений после ее поста о том, что украинцам нужно настроиться на долгую войну. Соответствующее сообщение Верещук опубликовала в своем Telegram-канале 16 августа.

По словам министра, ее удивила реакция "политического и медийного сообщества".

"Мне казалось, что я просто озвучила почти очевидные вещи, которые многие осознают, но не всегда хотят говорить себе или другим", — пишет Верещук.

Глава министерства отметила, что некоторые политики восприняли ее слова "как посягательство на их моральный и интеллектуальный авторитет", так как они считают, что рассуждать о сроках окончания войны могут только они.

"Их, наверное, задело то, что правильные слова они услышали от представителя президентской команды. А это их раздражает (несмотря на то, что многие из них живут уже во вчерашнем или позавчерашнем дне). А еще некоторых моих "фанов" очень обеспокоили очередные слухи обо мне в контексте возможных перестановок в Минобороны", — говорится в сообщении Верещук.

Отдельно она подчеркнула, что высказала личное мнение и добавила, что о ее переходе в Министерство обороны Украины речи не идет.

Что сказала Ирина Верещук

В своем Telegram-канале 15 августа Ирина Верещук выразила пессимистический прогноз относительно продолжительности войны. По ее словам, обществу следует отказаться от иллюзий о скором успехе. Весь путь к победе будет долгим и трудным, и все упоминания о временных рамках вроде "2-3 недели", "до конца года" или "следующей весны" не соответствуют действительности.

"Должны настроиться на длительную борьбу. Граждане и власть – все должны настроиться на продолжительную и тяжелую войну. И только тогда мы победим. Настраиваемся на марафон, а не на спринт, на бой из двенадцати раундов, а не из трех", — говорилось в посте Верещук.

Напомним, 28 июля президент Владимир Зеленский предложил украинцам обсудить, какой они видят победу над Россией. Украинский лидер отметил, что в этом вопросе должно быть национальное согласие.