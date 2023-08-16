Верили, что смогут сбежать: Силы обороны ударили по полигону во время учений ВС РФ (видео)

В результате двух ударов из HIMARS ликвидировано по меньшей мере восемь вражеских армейцев, еще не менее четырех получили ранения. Машина, подготовленная для побега, не позволила бойцам вовремя покинуть базу — снаряд "прилетел" и туда.

Украинские защитники успешно уничтожили российских солдат на неназванном участке фронта. Соответствующими кадрами 16 августа поделились в "Центре национального сопротивления".

"Силы обороны качественно "отрабатывают" по оккупантам, информацию о которых предоставили украинцы с временно оккупированных территорий", — подписали видео в ЦНС.

На кадрах можно увидеть, как российские захватчики выстроились для учебных стрельб в поле неподалеку от базы. Речь идет о 18 "потенциальных целях" для реактивной системы залпового огня HIMARS.

Беспилотник не смог заснять момент удара, ведь оказался под влиянием вражеского средства радиоэлектронной борьбы, но снял последствия удара защитников. Силам обороны удалось ликвидировать восемь российских бойцов и ранить еще четырех.

Однако на этом атака не завершилась, ведь захватчики, которым посчастливилось выжить, подогнали машину для бегства. Уцелевшие армейцы также спрятались в "учебном классе", но HIMARS нашел их и там.

"Спасибо всем, кто сообщает информацию о враге", — говорится в завершении видео.

Напомним, 16 августа в Генштабе ВСУ подтвердили освобождение поселка Урожайное в Донецкой области. Представитель ведомства отметил, что теперь защитники закрепляются на достигнутых рубежах.

Бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского показали, как брали под контроль Урожайное. На кадрах можно увидеть, как российские оккупанты бежали из населенного пункта после ударов Сил обороны.