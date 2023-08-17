Нет уцелевших зданий: из освобожденного Урожайного эвакуировали последних гражданских

Как сообщается, Урожайном разрушены школа, дома и медицинский пункт. В январе 2022 года в нем проживало около 1000 человек.

В населенном пункте Урожайное Волновахского района Донецкой области эвакуировали последних трех гражданских. Это была семья, состоящая из мужчины, женщины и их взрослого сына. Об этом рассказал начальник Великоновоселковской поселковой военной администрации Сергей Ященко "Суспільному".

"Это последний населенный пункт из нашего сообщества, который освобожден от российской оккупации", — отметил Ященко.

По его словам, в Урожайном разрушены школа, дома и медицинский пункт. В населенном пункте нет ни одного уцелевшего здания.

Ященко отметил, что раньше Урожайное было большим селом. В январе 2022 года в нем проживало около 1000 человек. После оккупации там остались 500 человек, но когда начались активные боевые действия – люди начали сбегать.

Чиновник также отметил, что подать документы на компенсацию поврежденного имущества для жителей Урожайного пока невозможно, так как населенный пункт находится в зоне боевых действий.

"Сейчас в село доступ закрыт", — уточнил Сергей Ященко.

Отметим, что поселок Урожайное расположен к югу от Великой Новоселки в сторону оккупированных Волновахи и Мариуполя.

Полселок Урожайное на карте

Напомним, что Генштаб ВСУ 16 августа сообщил, что Силы обороны взяли под контроль Урожайное и держат позиции на северо-востоке. Украинские артиллеристы успешно ведут контрбатарейную борьбу, отметил спикер ВСУ Андрей Ковалев. Они выявляют вражеские цели и наносят противнику огневое поражение.

Кроме того, морпехи 35-й бригады показали, как освобождали Урожайное. В боях против оккупантов участвовали морпехи 35-й ОБМП им. контр-адмирала Михаила Остроградского и 38-й отдельной бригады морской пехоты вместе с другими подразделениями армии.