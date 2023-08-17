"Невидимая армия": в WP рассказали, как механики ВСУ ремонтируют военную технику для фронта

По словам журналистов, ремонтные бригады работают в лесных лагерях, заброшенных зданиях, которые находятся за несколько километров от линии фронта.

За тысячами украинских военнослужащих, за контрнаступлением ВСУ стоит небольшая армия механиков, инженеров и оружейников. Об этом пишет издание The New York Times.

По словам журналистов, они отвечают за поддержание работоспособности парка танков, бронетранспортеров и другой военной техники западного производства.

Сергей Иванов, руководитель ремонтной бригады, рассказал, что его сослуживцев называют кинологами. Такое прозвище возникло из-за того, что многие бронемашины, которые они обслуживают, были названы в честь пород собак: мастифов, хаски, волкодавов.

По словам журналистов, ремонтные бригады работают в лесных лагерях, заброшенных зданиях, которые находятся за несколько километров от линии фронта.

"Транспортные средства сейчас нужны на фронте, и таким образом мы можем быстро вернуть их на передовую", — сказал майор Валерий Шершень, начальник связи Украинского командования тыла.

Издание пишет, что военные механики выходят на поле боя только для того, чтобы найти и отремонтировать сломанную технику.

Как рассказал журналистам 57-летний заместитель командира по вооружению и обслуживанию Игорь с позывным "Благо", технику украинские военные пытаются использовать повторно. Некоторые уничтоженные машины уже нельзя отремонтировать, но их детали могут понадобиться другим танкам, бронетранспортерам или автомобилям.

Напомним, что 15 августа украинский боец рассказал, как пережил плен у "вагнеровцев". Так, боец Илья Михальчук провел в плену у ЧВК "Вагнер" 46 дней. В автомобиль, в котором он ехал, попала ракета. Мужчина получил сильные ранения рук. Наемники ЧВК "Вагнер" прострелили ему ноги, чтобы он не убежал.

Также журналисты 16 августа рассказывали о том, как врачам приходится лечить раненых солдат ВСУ. Хирург Дмитрий Мялковский заявил, российские оккупанты оставили мины практически повсюду. По его словам, война оставляет очень много людей с инвалидностью.