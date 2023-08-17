Кремль пытается принудить ряд стран отказаться от сотрудничества с ЧВК "Вагнер", — ISW

По словам аналитиков, российское правительство угрожает, что прекратит военно-техническую и материальную поддержку некоторым странам Африки, если они продолжат сотрудничать с "вагнеровцами".

В Министерстве обороны России могут принуждать страны Африки не сотрудничать с ЧВК "Вагнер". Для этого используется форум "Армия-2023". Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 16 августа говорится, что в Кремле на форуме рекламируют подконтрольные Минобороны РФ частные военные компании.

По словам аналитиков, российское правительство угрожает, что прекратит военно-техническую и материальную поддержку некоторым странам Африки, если они продолжат сотрудничать с "вагнеровцами".

Также в ISW заявили, что в Минобороны РФ уже предъявили представителям Буркина-Фасо ультиматум.

Аналитики отметили, что обо всем этом говорят источники, которые связаны непосредственно с ЧВК "Вагнер". Предполагается, что в Кремле сейчас хотят уничтожить или реструктурировать ЧВК "Вагнер" в пользу компаний, контролируемых Министерством обороны РФ.

Напомним, что 15 августа в ISW заявили, что Минобороны РФ, несмотря на громкие заявления, не может взять под контроль ЧВК. Так, в компании "Конвой", которую финансируют отдельные российские банки и предприятия, насчитывается 400 человек. Они получают зарплату в размере 200-300 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, 15 августа в ГУР Украины назвали ЧВК "Вагнер" в Беларуси "частью игры". По словам представителя военной разведки Андрея Черняка, Кремль может использовать наемников Пригожина для провокаций на границе со странами НАТО, однако возвращаться в Украину они не намерены.