Минобороны РФ несмотря на громкие заявления не может взять под контроль ЧВК, — ISW

В ЧВК "Конвой", который финансируют отдельные российские банки и предприятия, насчитывается 400 человек, которые получают зарплату в размере 200-300 тысяч рублей в месяц.

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Министерство обороны России не может полностью взять под контроль некоторые российские ЧВК, связанные с российскими чиновниками и бизнесменами или получают их спонсорство. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 14 августа.

Аналитики Института ссылаются на российское оппозиционное издание "Досье", по информации которого, давний соратник президента России Владимира Путина Аркадий Ротенберг и российский государственный банк ВТБ предоставили ЧВК "Конвой" более 300 миллионов рублей с конца 2022 года.

Кроме этого, "Конвой" профинансировали на 109,5 млн рублей российские энергетические предприятия "Промресурс" и "Коал Трейдинг", хотя прибыль каждого из них не соответствует объемам пожертвований.

Также сообщается, что оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов политически поддерживает ЧВК "Конвой".

В ноябре 2022 года ЧВК объявила о наборе для войны против Украины. Личный состав "Конвоя" подписал контракты либо непосредственно с ЧВК, либо с российской 150-й мотострелковой дивизией, хотя ей не подчиняется и имеет свою зону ответственности в Украине и командный состав.

Место базирования ЧВК "Конвой" — оккупированный Крым, Перевальное. Сейчас наемники компании воюют на Херсонском направлении, а до этого защищали российские линии материально-технического обеспечения на трассе Мелитополь-Джанкой. По состоянию на лето 2023 года в ЧВК "Конвой" насчитывается 400 человек, которые получают зарплату в размере 200-300 тысяч рублей (2030-3045 долларов США) в месяц.

"Постоянная частная финансовая и политическая поддержка ЧВК "Конвой" и ее дальнейшая деятельность в Украине отдельно от командной структуры МО указывает на то, что МО не в состоянии полностью интегрировать нерегулярные формирования в обычную российскую армию, несмотря на свои объявленные намерения сделать это", — сообщают аналитики ISW.

Основатель ЧВК "Конвой" Константин Пикалов ранее был связан с ЧВК "Вагнер" и с ГРУ России.

Напомним, что ВСУ нанесли массированный удар по позициям РФ под Мариуполем и ликвидировали полковника ВС РФ Виктора Ковалева. По неподтвержденной информации, полковник Ковалев находился на территории командного пункта в санатории "Волна".

Ранее сообщалось, что оккупанты готовят новую волну мобилизации в Луганской области. В "военкоматах" разработали план — обходить подконтрольные предприятия, чтобы вычислить призывников, которые там работают.