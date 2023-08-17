Прямо в жилом доме: ВС РФ продолжают обустраивать госпитали для раненых, — Генштаб

По данным командования, оккупанты не отказывались от практики использовать гражданскую инфраструктуру на захваченных территориях для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

Из-за большого количества раненых в населенном пункте Шевченковское Запорожской области российские захватчики установили полевой госпиталь на территории гражданского дома. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"Российские захватчики продолжают использование гражданской инфраструктуры временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим", — говорится в сообщении.

В населенном пункте Шевченковское Запорожской области российские военнослужащие обустроили территорию гражданского дома под полевой госпиталь, где на лечении находятся более 30 раненых оккупантов.

Напомним, что мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты активно превращают город в военный госпиталь. На территории рядом с бывшим детским санаторием, который оккупанты превратили в военный госпиталь с самого начала войны, наблюдается постоянное круглосуточное движение карет скорой помощи и грузовиков с ранеными оккупантами.

А также в России приступили к созданию крупномасштабных комплексов, предназначенных для обработки, исследования и утилизации тел погибших российских военных, которые принимали участие в конфликте в Украине. Главное управление разведки заявляет, что российская армия не в состоянии справиться с большим потоком военных, погибших в ходе войны.