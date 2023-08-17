"Боевые достижения невероятны": почему критика контрнаступления ВСУ неоправдана, — Forbes

Украинская армия сталкивается с огромными вызовами: надо решать адскую логистику, наступать без преимущества в воздухе, проходить обучение на Западе, но оно дает только базу.

На Западе до сих пор звучат упреки о том, что украинское наступление якобы медленно движется и ВСУ мало чего добились. Но на самом деле оно достигает большого успеха и схоже с тем, как Германия рвалась на Азовское море и Крым в конце сентября 1941 года. Об этом сообщает Forbes.

Прогресс на поле боя действительно происходит медленно, но прорыв на поле боя может произойти еще в этом году. То, что украинские силы обороны делают на поле боя на самом деле является невероятным, потому что сейчас закладывается основа для прорыва. Это подобно наступлению Германии на Азовское море и Крым в сентябре 1941 года. Поэтому автор выделяет три причины для оптимизма относительно наступления.

Украина достигла успеха с небольшими сухопутными силами

Украинская армия пошла в наступление небольшими силами. Учитывая протяженность фронта в 1000 км, Силы обороны сталкиваются с подготовленной российской обороной. К тому же часть войск держится на границе с Беларусью.

Поэтому автор сравнивает, что в 1991 году Америка выделила около 697 тысяч бойцов для участия в коалиции из почти миллиона бойцов, чтобы выгнать армию Ирака с 6880 квадратных миль Кувейта. У Украины гораздо более сложная задача — выбить РФ, бывшую сверхдержаву, с примерно 62 тысяч квадратных миль. К тому же территория для наступления заминирована и укреплена.

Задачи, которые стоят перед Украиной — монументальные, а условия для их выполнения такие, что США даже бы не стали воевать с такими силами.

Даже небольшая западная подготовка дает преимущество Украине

Около 40 тысяч военных прошли базовую подготовку на Западе. Обучение предоставляется небольшое, потому что обычно длится около 5 недель. Для сравнения, в Корпусе морпехов армии США нужно около 10 недель, чтобы стать стрелком. А украинские военные должны за сжатые сроки овладеть не только базой, но и выполнить одну из самых сложных задач по прорыву обороны в составе сводных подразделений.

Поэтому есть успехи в освоении отдельных видов вооружения, например, артиллерии, но есть сложности с наземной техникой по типу AMX-10RC. Первые машины были потеряны почти сразу.

Наступление происходит несмотря на материально-технический хаос

Украинская армия получает помощь от многих стран, что значительно усложняет логистику. В странах Варшавского договора переход на натовское вооружение занимает десятилетия, в Украине это произошло "за одну ночь под постоянным обстрелом и с недостаточными объемами помощи".

Ремонт бронетранспортера M113 Фото: АрміяInform

Сейчас ни одна другая армия в мире не использует такое разнообразие советского, трофейного российского и западного вооружения. Вызовом является даже поставка боеприпасов. А кроме боеприпасов надо поддерживать всю эту технику в боевом состоянии.

Украина решает логистические вопросы гораздо лучше, чем мог бы себе представить любой аналитик, пишут в издании.

Напомним, 16 августа Фокус разбирался, почему на Западе начинают готовить Украину к наступлению в следующем году.

16 августа в Генштабе сообщили об освобождении ВСУ Урожайного в Донецкой области.