Военное положение и мобилизация продлены в Украине: Зеленский подписал указ

С начала полномасштабного вторжения в Украину действие особого правового режима продолжают уже в восьмой раз.

В четверг 17 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток. Об этом говорилось на сайте Верховной Рады.

Таким образом проект Закона об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" № 9532 и проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" № 9533 возвращены с подписью Владимира Зеленского 17 августа.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram написал, что указы президента Зеленского вступят в силу 18 августа.

"Президент подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года. Они соответственно начнут действовать с 18 августа (до того действует предыдущий)", — сказал Ярослав Железняк.

Военное положение в Украине

Военное положение — это особый правовой режим, который ввели на территории Украины из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации. Нормы военного положения предусматривают введение временных государственных органов — военные администрации, они получают особые полномочия для предотвращения угроз.

Напомним, 27 июля Верховная Рада проголосовала за продление статуса военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. За соответствующее постановление № 9532 проголосовали 347 нардепов.

Во время действия военного положения у украинцев, различных учреждений, предприятий и организаций могут изъять транспортную технику для нужд ВСУ. Для этого территориальные центры комплектования должны подать запросы на предоставление соответствующих авто.