Сильное задымление: возле Бердянского порта сообщают о пожаре (фото)

В местных Telegram-каналах пишут о черном дыме, который виден со стороны порта. По сообщениям местных жителей, взрывов слышно не было.

В оккупированном городе Бердянск Запорожской области местные жители сообщают о задымлении в районе порта. Об этом 17 августа сообщает проукраинский Telegram-канал "Бердянск сегодня".

"Взрывов не было, а в порту Бердянска что-то очень дымно, — сообщают нам бердянцы", — говорится в сообщении.

В Telegram-канале "Бердянская партизанская армия" сообщают о пожаре, но не в районе порта.

"Как сообщают бердянцы, пожар далеко не на территории порта. По предварительной информации, задымления видны на полях, за городом. Очень интересно собирают урожай оккупанты", — сказано в сообщении.

Позже местные жители сообщили, о сильном пожаре в полях.

Напомним, 16 августа стало известно, что Силы обороны Украины освободили поселок Урожайное на Бердянском направлении.

Напомним также, что аналитики сообщества Deepstate сообщили, что российские оккупанты начали стягивать резервы южнее Урожайного и активно укрепляют там оборону.