Освобождают села по дюймам: СМИ показали ночную подготовку ВСУ в Донецкой области (фото)

По словам журналистов, при текущей интенсивности боестолкновений на счету каждый час. Гранатометы, другие громоздкие вооружения и тепловизоры — это лишь часть экипировки, использовавшейся во время недавних учений в Донецкой области.

Украина проводит ночные тренировочные занятия с определенной целью. Гранатометы, другое громоздкое оружие и тепловизионные приборы — это лишь часть военного снаряжения, использовавшаяся во время недавних учений в Донецкой области. Об этом сообщает Sky News.

При текущей интенсивности боестолкновений на счету каждый час.

Подготовка ВСУ в Донецкой области

Села в районе передовой отвоевываются буквально по дюймам, и в любое мгновение украинские защитники должны быть готовы применить оружие, отмечают журналисты.

Подготовка ВСУ, Донецкая область Подготовка ВСУ, Донецкая область

Напомним, что главком Залужный рассказал, как "Росомахи" наводят ужас на пехоту ВС РФ на MaxxPro. Украинские защитники оценили скорость, маневренность и мощность бронетранспортера американского производства.

Также сообщалось о боевых машинах Borsuk, Rosomak и других 200 единиц военной техники, которые Польша продемонстрировала на параде в день, когда отмечается "Чудо на Висле" — победа над советской Россией 1920 года.

В свою очередь, дрон роты ударных БПЛА "Ахиллес" взорвал новейший российский танк Т-90 "Прорыв", стоимостью $4,5 млн. Операторы ВСУ нанесли удар обычным дроном за 500 долларов — в 9 тысяч раз дешевле передового танка российского ВПК.