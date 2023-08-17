Беспилотная пушка CORTEX Typhon против "шахедов": Британия закупает ПВО для Украины на €105 млн

Сведения о двух контрактах на поставку систем ПВО для Киева держатся в строгом секрете. Но по третьему известно, что это пушка, для управления которой нужны только два оператора.

Великобритания подписала контракты на поставку Киеву систем противовоздушной обороны стоимостью свыше 105 млн евро. В общей сложности Министерство обороны Великобритании заключило три контракта на сумму более 90 миллионов фунтов стерлингов (105 млн евро). Об этом сообщает Sky News.

Крупнейший из трех контрактов — стоимостью 65 млн евро — заключили с норвежской оборонной компанией Kongsberg. Предусматриваются поставки систем, которые управляются дистанционно.

Эти разработки устанавливаются на автомобилях (пикапах) и противостоят беспилотникам: с их помощью можно будет отслеживать и уничтожать дроны российских войск.

Беспилотные или управляющиеся на расстоянии разработки — довольно широкая категория различных систем. В рамках заключенных соглашений с производителями предусмотрены поставки устройств для радиоэлектронной борьбы, целенаведения для артиллерии и оборудования для ночных операций.

Наглядный пример оборудования, которое британцы закупают для Украины, — система CORTEX Typhon. Для управления пушкой нужны только два оператора. Эту мобильную систему можно развернуть и переместить в любое время.

Два других контракта тоже предусматривают поставки ПВО, но что именно получит Украина, держится в секрете, не разглашаются и малейшие подробности.

Контракты заключены в рамках Международного фонда для Украины (IFU), который на сегодня собрал более 901 млн евро со всего мира. Средства предназначены на летальную и нелетальную военную поддержку Украине.

Напомним, что операторы учатся управлять боевыми дронами посредством спутников. Новая технология автопилота ATLC упрощает запуск крупных беспилотных самолетов.

Также сообщалось, СМИ показали ночную подготовку ВСУ в Донецкой области: использовались гранатометы, другие вооружения и тепловизоры.