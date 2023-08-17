"Война ест ресурсы": майор ВСУ рассказал о недостатке техники для наступления

По словам офицера Максима Жорина, Украина не может себе позволить относится к солдатам, как РФ к "вагнеровцам", поэтому необходимы должное обеспечение войск и бесперебойная поддержка техникой и боеприпасами.

Майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин поделился мнением относительно количества необходимой техники и боеприпасов для достижения победы в войне. Об этом он 17 августа написал в своем Telegram-канале.

"Война всегда ест ресурсы", — отметил майор, подчеркивая, что определить "достаточное" или "большое" количество техники практически невозможно.

"На сегодняшний день украинским силам техники не хватает, особенно учитывая активность действий. Она уничтожается врагом, выходит из строя, и ее количество постоянно уменьшается. Должна быть или постоянная помощь из других стран, или же собственное производство", — написал Жорин.

В частности, он подчеркнул важность поддержки от западных партнеров, некоторую часть которой используют для проведения наступательных действий.

Жорин отметил, что в условиях военного конфликта соблюдение жизни и безопасности каждого военнослужащего имеет особое значение, поэтому необходимо делать все возможное, чтобы обеспечить их должным образом.

"Без бронированной техники наступать в принципе почти невозможно. Конечно, есть пример "вагнеров", которые штурмовали почти без поддержки техники. Но они могли себе позволить убивать своих людей тысячами, мы же должны беречь каждого бойца", – резюмировал Жорин.

Майор Максим Жорин отметил, что в условиях военного конфликта соблюдение жизни и безопасности каждого военнослужащего имеет особое значение, поэтому необходимо делать все возможное, чтобы обеспечить их должным образом.

Напомним, 8 августа СМИ писали, что применение американских кассетных боеприпасов придали новый импульс украинскому контрнаступлению.

Также 8 августа в командовании ВСУ сообщили, что Силы обороны зашли на первую линию обороны врага.

16 августа стало известно, что ВСУ приближаются к передовой позиции ВС РФ у села Работино Запорожской области.

Кроме того, 16 августа американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете подтвердил освобождение поселка Урожайное Донецкой области.