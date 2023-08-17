"Упадет ваш МиГ": в ГПСУ во время воздушной тревоги посвятили стих носителю "Кинжалов"

Это уже не первый случай, когда украинские ведомства обращаются к российским оккупантам через поэзию. Во время атак на Крымский мост в СБУ также продемонстрировали свои поэтические таланты.

В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) поделились эффектным стихотворением, которое посвятили российскому истребителю МиГ-31К. Соответствующий пост опубликовали в Telegram-канале ведомства 17 августа.

Появилось сообщение в тот момент, когда вся территория Украины "покраснела" из-за воздушной тревоги. В Telegram-канале Воздушных сил отметили, что связана опасность со взлетом российского истребителя.

"Внимание! Вся страна — ракетная опасность! МиГ-31К в воздушном пространстве Воронежской области Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Обошлось без инцидентов и спустя 40 минут начались отбои тревог.

В ГПСУ не обошли стороной эту провокацию со стороны противника и оставили им послание в виде стихотворения:

Упадет ваш МиГ, мы верим в это.

Он потеряет крылья скоро.

Скрестили пальцы все вместе,

чтобы сдохло это чудище.

Примечательно, что это уже не первый раз, когда украинские ведомства оставляют послания российским захватчикам в виде творчества. 17 июля, после второго взрыва на Крымском мосту, в СБУ также поделились стихотворением.

"Соловей, родной брат, снова мост пошел "поспать". Да раз… Два! P. S. Музыка — народная. Слова — СБУ", — говорилось в сообщении.

После первых взрывов, которые произошли в октябре 2022 года, спецслужба также опубликовала поэзию и решила не отходить от традиции во время повторного инцидента.

Напомним, 17 августа сообщалось, что в ВСУ объяснили, атакуют ли россияне Украину на День Независимости. Силы обороны имеют имеющееся вооружение, личный состав и сформированные подразделения для отражения вражеских атак. Командование призывает граждан сохранять спокойствие.