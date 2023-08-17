НАПК внесло владельца AliExpress из Китая в список международных спонсоров войны

Внесение в этот список в НАПК объяснили тем, что компания после почти 18 месяцев войны продолжает работать на рынке России и участвует в продаже меди, которую вывезли с временно оккупированных частей Украины.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в список международных спонсоров войны, в которую входит известный маркетплейс AliExpress и Taobao. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что на территории России наибольшее распространение получила платформа онлайн-коммерции AliExpress, которой руководит дочерняя российская компания из группы Alibaba ООО "Алибаба.КОМ (РУ)".

Владельцем этой компании является зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd. По состоянию на 2023 год компания продолжает ведение бизнеса в России, предоставляя международную площадку для продаж зарубежных товаров. Прибыль ООО "Алибаба.КОМ (РУ)" за 2022 год составила около $160 млн.

Продажа украденной украинской меди

В НАПК напомнили, что в апреле 2023-го издание Reuters сообщило, что китайская компания Quzhou Nova закупала не менее 3220 тонн медного сплава на общую сумму 7,4 миллиона долларов у захваченного оккупантами Дебальцевского завода металлургического машиностроения в период с 8 октября 2022 года по 24 марта 2023 года.

По данным таможни, отгрузки медного сплава с завода осуществлялись через порт Новороссийск. Из вывезенной с оккупированных территорий меди компания производит товары, которые продает на платформах Alibaba.

Цензурирование украинцев на платформе Alibaba

В Национально антикоррупционном бюро отметили, что компания Alibaba в марте 2022 года заблокировала профиль украинского стримера, который имел на AliExpress более 268 тысяч подписчиков, за сообщение о войне. В то же время пророссийские сообщения на платформе не удаляются.

"Все приведенные факты могут свидетельствовать о том, что компания поддерживает российскую агрессию не только финансово, платя налоги, но и идеологически", — отметили в НАПК.

Какие компании входят в китайскую торговую группу?

Сообщается, что в 2023 году компания объявила план реструктуризации, предусматривающий разделение Alibaba Group на 6 групп:

Cloud Intelligence Group;

Taobao Tmall Business Group (Taobao, Tmall, Taobao Deals, Taocaica\i, 1688.com);

Local Services Group (Amap, Ele.me);

Global Digital Business Group (Lazada, AliExpress, Trendyol, Daraz, Alibaba.com);

Cainiao Smart Logistics (Cainiao Smart Logistics);

Группа цифровых медиа и развлечений (Youku, Alibaba Pictures).

К слову, 2 марта сообщалось, что китайский онлайн-магазин AliExpress перестал продавать пользователям из России дроны и детали к ним от производителей DJI, Fimi, Hubsan. Так, пользователи из РФ больше не могут по низким ценам покупать коптеры, аккумуляторы и запчасти, из которых собирают БПЛА-убийцы.

Напомним, что 30 ноября 202 года Фокус писал, что в России делают дроны для военных из деталей, купленных на AliExpress. Один из таких представили как российскую разработку под названием "Добрыня".