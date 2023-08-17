Старые методы в новой войне: передовые технологии не произвели революцию в военном деле в Украине, — эксперт

Старые средства огневого поражения в совокупности с новыми технологиями все еще актуальны на поле боя. Поэтому нынешняя война в Украине, считает аналитик Стивен Биддл, скорее напоминает Первую и Вторую мировые, чем воображаемую войну будущего.

Война в Украине ведется с использованием множества передовых технологий, которые в совокупности со старыми системами меняют стратегию боевых действий. Однако революционного прорыва в военном деле не произошло, и как показывает практика, даже с учетом новейших средств наблюдения и огневого поражения, война в Украине скорее напоминает Первую мировую, а не голливудскую фантастику. О том почему современные технологии существенно не повлияли на ход российско-украинской войны говорится в материале Military Times, опубликованном 17 августа.

Профессор Колумбийского университета Стивен Биддл пишет, что существует мнение некоторых экспертов, которые отмечают наличие передовых систем наблюдения, из-за которых традиционная тактика широкомасштабных наступлений становится нецелесообразной. И действительно такие средства огневого воздействия, как танк, или артиллерия в сочетании с беспилотниками-разведчиками становятся более смертоносными.

Беспилотники незаменимы для выявления позиций противника

Но в других отношениях эта война напоминает Первую мировую — дуэли артиллерии, сражения пехоты в окопах и т.д. А многочисленные минные поля и миллионы выпущенных артиллерийских снарядов являются отголосками Второй мировой войны.

Автор публикации задается вопросом — почему же передовые технологии оказались на передовой с такими отголосками далекого прошлого? Ответ кроется в контрмерах каждой из противоборствующих сторон.

"Армии адаптируются к новым угрозам, а контрмеры, принятые обеими сторонами в Украине, резко снизили чистый эффект от применения новых технологий, в результате чего война во многих отношениях больше похожа на прошлое, чем на воображаемое высокотехнологичное будущее", — подчеркнул Биддл.

Артиллерия остается актуальной в современных боевых условиях

Например, ВСУ применяют дальнобойные управляемые артиллерийские системы HIMARS, которые используют для наведения сигналы GPS, но россияне используют системы РЭБ для глушения этих сигналов, что резко снижает точность ракет.

Но наиболее важные меры адаптации часто носят поведенческий характер: рассредоточение сил, укрытия и маскировки. В совокупности эти меры могут резко снизить теоретическую смертоносность нового оружия в реальных боевых действиях. Поэтому такие методы, как массированные артиллерийские удары, но с коррекцией с воздуха БПЛА, все же актуальны, поэтому в итоге в Украине произошла скорее эволюция военного дела, а не революция.

Бойцы ВСУ комплексом спутникового интернета Starlink

"Даже эволюционные изменения все равно остаются изменениями, хотя понятие "революция" требует резких, скачкообразных изменений, а не обычного обновления доктрин и оборудования. Однако война в Украине в том виде, в котором она ведется в действительности, дает более слабые аргументы в пользу такой трансформации, чем многие предполагают", — подытожил Биддл.

Ранее сообщалось, что по мнению западных экспертов в ходе боевых действий в рамках контрнаступления бойцы Сил обороны за последние две недели изменили ситуацию в свою пользу. Этому способствовали высокая эффективность украинской артиллерии и использование кассетных боеприпасов.