"Их история точно не окончена": Украина может получить вертолеты Ми-24 от Чехии, – СМИ

По словам министра обороны Чехии Яны Черноховой, до конца следующего года чешская армия получит все заказанные американские вертолеты UH-1Y Venom и AH-1Z Viper.

Чехия, вероятно, передаст Украине свои списанные вертолеты Ми-24. Об этом пишет портал CT24 17 августа.

Сообщается, что ВВС Чехии получат современные американские вертолеты, в частности UH-1Y Venom и AH-1Z Viper. По словам министра обороны Яны Черноховой все заказанные вертолеты прибудут в Чехию до конца 2024 года.

Глава оборонного ведомства подчеркнула, что вертолеты Ми-24В/35 отлично справились со своей задачей и эксплуатировались дольше, чем ожидалось. В публикации говорится, что списанные Ми-24, вероятно, будут переданы Украине. О каком количестве вертолетов идет речь, не уточнялось.

"Даже если мы символически попрощаемся с ними сегодня, их история точно не окончена. (…) Мы обязательно найдем применение этим вертолетам. Это все, что я скажу по этому поводу, потому что принципиально не комментирую поставки в Украину", — сказала Чернохова.

Начальник Генштаба Карел Ржека добавил, что Чехии нужно избавиться от зависимости от технологий советского происхождения. Он отметил, что армия должна делать упор на боеспособность и высокий уровень готовности, учитывая все более агрессивное поведение РФ.

Напомним, что по данным СМИ от 17 августа, массированные атаки ВС РФ по тыловым регионам Украины, вероятно, направлены на уничтожение взлетно-посадочных полос и центров подготовки летчиков.

Ранее, 8 августа, постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что после того, как Украина получит в свой арсенал современные истребители F-16, партнеры могут предоставить ВСУ и другие самолеты.

Мы также сообщали 22 июня, что компания Hensoldt, поставщик сенсорных военных решений подписала контракт, по которому обеспечит вертолеты ВСУ самыми современными сенсорными технологиями обнаружения и самозащиты.