"Из-за сложной логистики": в Крыму оккупанты создали для людей дефицит лекарств в аптеках

По словам заместителя представителя президента в Крыму Дениса Чистикова, командование не успевает доставлять необходимые ресурсы для ВС РФ, поэтому они вынуждены закупать все сами. Также вырос спрос на бензин.

Российские военные на территории временно оккупированного Крымского полуострова начали скупать лекарства в аптеках. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Президента Украины в Крыму Денис Чистиков в комментарии изданию "Укринформ" 17 августа.

По его словам, связана такая активность вражеских войск в гражданских заведениях с тем, что российское командование не предоставляет необходимые ресурсы своевременно.

"Из-за сложной логистики российским военным не успевают вовремя доставлять лекарства, поэтому они их закупают в гражданских аптеках. Из-за этого возник возросший спрос на медикаменты", — заявил Денис Чистиков.

Кроме того, российские оккупанты также используют запасы топлива, которые предназначались для местного населения. В результате, спрос на бензин также вырос на оккупированном полуострове.

Гражданские логистические компании РФ, которые и поставляют продукцию в Крым, чаще всего используют для перевозок Крымский мост, ведь сухопутный путь считался одним из самых безопасных.

В последнее время сооружение начали часто перекрывать из-за угрозы атак.

"Компании начали возить продукцию малыми партиями, а это занимает много времени и влияет на своевременное обеспечение потребностей полуострова", — добавил Денис Чистиков.

Напомним, 17 августа в ВСУ подтвердили, что Крымский мост не работает на 100%. По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, некоторые автомобильные полосы моста все же открыты, но в ограниченном режиме и только для легкового транспорта. Железная дорога тоже не обеспечивает полноценной логистики.