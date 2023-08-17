После "выборов": оккупанты готовят масштабную мобилизацию в Крыму, – Атеш

По данным партизан, на оккупированном полуостров россияне собираются мобилизовать людей почти всех возрастных групп.

Российские захватчики готовятся провести масштабную мобилизацию на временно оккупированном Крымском полуострове. Об этом пишет Telegram-канал партизанского движения "Атеш" 17 августа со ссылкой на своего агента в военкомате Симферополя.

"Оккупанты готовят провести масштабную мобилизацию почти всех возрастных групп населения Крыма", — говорится в публикации.

По информации агентов партизанского движения, мобилизация в Крыму и на прочих оккупированных украинских территориях начнется после так называемых "выборов", запланированных на сентябрь.

При этом партизаны предупреждают, что в ряде населенных пунктов Запорожской области оккупанты уже объявили о досрочных "выборах". В "Атеш" призвали людей в оккупации всеми силами избегать мобилизации в ВС РФ.

"Мы разрушим российскую армию изнутри", — заявили партизаны.

Напомним, 15 августа в Центре национального сопротивления предупредили, что на оккупированных территориях Луганской области российские оккупанты и коллаборанты готовят мобилизацию.

Заместитель министра обороны Анна Маляр 15 августа отметила, что в связи с увеличившимся недовольством в Российской Федерации, публичная мобилизация не проводится официально, однако продолжаются скрытые мероприятия в этом направлении.

Ранее, 14, августа, также появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге начали рассылать повестки с помощью SMS. В сообщении призывают прийти в военкомат якобы для "уточнения данных" перед осенним призывом.