ВСУ в Урожайном могли применить кассетные боеприпасы собственного производства, — CNN (видео)

По информации журналистов, в ходе боев предварительно использовались не те снаряды, которые для Сил обороны поставили США. Официальных комментариев из Генштаба не было.

Вооруженные силы Украины в ходе освобождения села Урожайное Донецкой области могли использовать аналоги кассетных снарядов США собственного производства. Об этом говорится в репортаже CNN от 17 августа.

В среду появилось официальное подтверждение, что Силы обороны вернули контроль над еще одним населенным пунктом в ходе контрнаступления. Съемочная группа CNN вместе с 35-й бригадой морской пехоты приблизилась к окрестностям села и поделилась кадрами оттуда.

На опубликованном ролике можно рассмотреть, как российские военные пытаются убежать в южную часть населенного пункта и как отметили в комментарии изданию эксперты по вооружениям, их якобы обстреливают при помощи кассетных боеприпасов.

"CNN не смогла подтвердить, что устройства, идентифицированные экспертами как вероятные кассетные боеприпасы на видео из Урожайного, являются оружием, поставленным США. Считается, что Украина изготовила несколько подобных устройств, которые могут использоваться на фронте", — говорится в сообщении.

Кроме того, российские оккупанты были вынуждены бежать по асфальту, ведь близлежащие поля и лесополосы заминированы. Часть из них пряталась в местных домах, которые после также были якобы обстреляны из артиллерии.

Командир штурмовой роты с позывным Дикий в общении с журналистами отметил, что ВСУ действительно использовали для освобождения минометы и танки, однако комментировать возможное применение кассетных боеприпасов не стал.

В Генштабе ВСУ не комментировали этот сюжет журналистов на момент публикации материала.

Напомним, 16 августа сообщалось, что морпехи 35-й бригады показали, как освобождали Урожайное в Донецкой области. Россиянам пришлось панически покидать свои позиции после давления со стороны Сил обороны. Это принесло эффективный результат.