"Для РФ это успех": ВСУ потеряли 31 единицу техники в битве за Старомайорское, — Bild

По данным издания, затягивание поставок тяжелой техники играет на руку России, так как с нынешним уровнем потерь у ВСУ якобы может иссякнуть инерция наступления.

В ходе освобождения села Старомайорское Донецкой области Силы обороны могли потерять 31 единицу бронетехники. Об этом 17 июля сообщает немецкое издание Bild

Так, немецкие журналисты изучили видео с российских дронов и подсчитали, что ВСУ якобы потеряли как минимум 31 бронированный транспорт, в том числе 23 бронеавтомобиля с минами из стран НАТО, в битве за Старомайорское.

По данным издания, обломки всех этих машин до сих пор остаются на поле боя. К тому же были обнаружены дополнительные поврежденные бронеавтомобили, которые были спасены после битвы.

"С российской точки зрения это успех. Даже если из-за украинского доминирования приходится постепенно отступать из деревни в деревню, стратегия Москвы заключается в том, чтобы уничтожить как можно больше западных боевых машин и бронеавтомобилей союзников", — говорится в материале.

Карта контрнаступления Украины по версии Bild Фото: Bild

Bild пишет, что для Украины замена и ремонт этих машин провести гораздо сложнее, чем для России.

Сколько танков Leopard 2 потеряли ВСУ — данные Bild

Кроме того, по данным издания, с начала украинской контрнаступательной операции Силы обороны потеряли девять из 18 поставленных из Германии танков Leopard 2A6.

"Хотя большая часть поврежденных вражескими снарядами танков может быть отремонтирована, это возможно только на расстоянии 1000 километров на запад, и многие из поврежденных немецких танков до сих пор застряли под огнем на поле в районе Запорожья, что может занять еще несколько недель, если не месяцев", — пишет Bild.

Кроме того, несмотря на обещание о поставке почти 100 современных западных боевых танков (Leopard 2, Challenger и Abrams) в январе 2023 года, ни Германия, ни Великобритания, ни США не усилили свои поставки тяжелой техники, отмечают журналисты. При этом российская армия ежемесячно поставляет на фронт Украину от 20 до 50 "новых" или, по крайней мере, модернизированных боевых танков.

"Их простой расчет таков: если Украина теряет от 10 до 30 западных боевых машин на каждую деревню и продолжает получать только ограниченное количество новых, то у нее может иссякнуть инерция наступления задолго до достижения стратегически важных городов Токмак, Пологи, Мелитополь, Волноваха или Мариуполь", — говорится в материале.

Напомним, 16 августа американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете подтвердил освобождение поселка Урожайное Донецкой области.

Также 16 августа стало известно, что Силы обороны приближаются к передовой позиции ВС РФ у села Работино Запорожской области.