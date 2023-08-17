"Эскалация": Турция предупредила Россию после нападения на судно в Черном море

По данным турецких СМИ, у Эрдогана предупредили, что подобные действия России могут усугубить напряженность в море.

Турецкая сторона отправила предупреждение в Москву, требуя избежать дальнейшей эскалации, в ответ на атаку и обстрел грузового судна Şükrü Okan (Шюкрю Окан), принадлежащего Турции, российскими военно-морскими силами в прошлые выходные. Об этом 17 августа сообщает турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на президентское Управление по связям с общественностью.

Турецкое Управление по связям с общественностью заявило, что после вмешательства России были предупреждены соответствующие лица в Российской Федерации о необходимости избегать подобных ситуаций, которые могут усугубить напряженность в Черном море.

"Инцидент вызвал недоумение, так как неясно, почему абордаж был проведен так близко к турецким водам. После инцидента судно направилось в украинский порт Измаил, который является основным экспортным маршрутом для украинских сельскохозяйственных продуктов", — говорится в сообщении.

Атака на турецкое судно Şükrü Okan

13 августа российские вооруженные силы провели предупредительные выстрелы в Черном море по гражданскому судну Şükrü Okan, которое следовало в направлении порта Измаил. Впоследствии вооруженные силы остановили судно, высадили десантный отряд и произвели осмотр груза на его борту.

Этот инцидент в Черном море вызвал значительное общественное возмущение, а украинская сторона квалифицировала произошедшее как акт пиратства

Как сообщалось ранее, российские силы сначала произвели предупредительные выстрелы по судну Şükrü Okan, плававшему под флагом Палау. В дальнейшем, российские вооруженные морские пехотинцы осуществили налет на судно с помощью вертолета в международных водах, недалеко от северо-западного побережья Турции и близко к Стамбулу.

Напомним, 16 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что первое гражданское судно успешно прошло через новый украинский гуманитарный коридор, покинув Одесский порт в направлении Босфора.