Удары ВСУ по мостам усложнили логистику ВС РФ на юге, — командование

Враг пытается отремонтировать Чонгарский и Генический мосты. Ремонтный процесс осложнен отсутствием соответствующих специалистов и большой опасностью.

Руководительница Объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что на юге у врага замедлилась логистика. Об этом она сообщила во время телемарафона.

Она отметила, что враг уменьшил количество обстрелов, за прошедшие сутки 17 августа днем произошло 36 вражеских обстрелов, 18 — ночью, тогда как в позапрошлые — 80.

"Чувствуется, что поставки не состоялись, а значит замедление и усложнение логистики нам удалось", — сказала Наталья Гуменюк.

Кроме этого, враг имеет много пунктов боеснабжения, также часть запасов хранится на полуострове Крым. Однако их трудно подтягивать.

По ее словам, оккупанты продолжают ремонтировать Чонгарский и Генический мосты. Для них это сложный процесс, поскольку они не могут собрать команду и направить туда ремонтников. В частности, из-за отсутствия соответствующих специалистов и большой опасности.

"Люди осознают, что попали по мосту, поэтому может быть попали и по бригаде ремонтной", — пояснила Гуменюк.

ВС РФ начали чаще поднимать в небо самолеты, Наталья Гуменюк считает, что это связано с выявлением украинской системы противовоздушной обороны. За прошедшие сутки на Николаевщине были уничтожены два беспилотника, которые собирали информацию. Залет за линию фронта может свидетельствовать о том, что военные РФ проверяли наличие систем ПВО, поэтому враг может проводить определенную подготовку, в частности к 23-24 августа.

Напомним, 17 августа Наталья Гуменюк рассказала, что из-за сложной логистики россиян на юге, во временно оккупированном Крыму обострилась гуманитарная ситуация. Трасса М-17 через Армянск — является единственным сообщением с полуостровом. Однако и движение по ней может быть приостановлено из-за перегрузки.

18 августа Фокус писал, что по информации аналитиков американского Института изучения войны (ISW), прорыв линии вражеской обороны возле нескольких населенных пунктов на юге может позволить ВСУ начать операции в районах с самыми плотными минными полями