В Киеве разоблачили главу ВВК, который подделывал справки уклонистам для выезда за границу

По данным Офиса генпрокурора, к преступной деятельности причастен чиновник Киевского городского совета и председатель Голосеевского районного территориального центра комплектования, которых задержали ранее, но после этого обнаружили, что председатель одной из военно-врачебных комиссий города также участвовал в преступной схеме.

В Киеве разоблачили председателя военно-врачебной комиссии (ВВК), который причастен к схеме незаконного обогащения путем изготовления поддельных справок для уклонистов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что к преступной сделке причастен начальник одного из управлений штаба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и руководитель Голосеевского районного в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки

По данным следствия, он организовывал незаконную переправку через государственную границу трех граждан. За такую услугу они получили 30 тысяч долларов США.

Сообщается, что к незаконной схеме злоумышленники, которых уже задержали, привлекли одного из председателей военно-врачебной комиссии г. Киева, который не был осведомлен в их намерениях.

"По указанию руководителя РТЦК подозреваемый составил и выдал фиктивные справки о непригодности к военной службе трем гражданам"

Отмечается, что Офис генерального прокурора сообщил о подозрении одному из председателей военно-врачебной комиссии г. Киева по факту служебного подлога.

Что известно об организаторах преступной схемы?

3 августа в Государственном бюро расследований сообщили о задержании начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника отдела в Киевской городской военной администрации. По информации следствия, он организовал "схему", благодаря которой мужчины призывного возраста могли выехать из Украины. За свои "услуги" чиновник просил 10 тысяч долларов.

Во время обысков по месту жительства чиновника, а также в районном территориальном центре комплектования КМВА сотрудники ГБР изъяли более 48 тысяч долларов и 5 тысяч евро.

Вторым участником преступной схемы является начальник Голосеевского районного в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Отметим, что 5 августа, он был задержан и сообщено о подозрении, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Напомним, что 14 августа следователи Департамента стратегических расследований (ДСР) Национальной полиции и Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Хмельницкой области разоблачили на взятке работника ТЦК.

К слову, 13 августа член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и народный депутат Федор Вениславский рассказал, что президентское решение уволить глав территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) — это лишь начало "чисток" в военных подразделениях.