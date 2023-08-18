"Напрасная трата ресурсов": в Белом доме скептически смотрят на атаки Украины по Крыму, — CNN

Источники журналистов в Минобороны США считают более целесообразным сосредоточиться на контрнаступлении, поскольку удары по полуострову якобы ничего решающего в себе не несут. Киев же рассматривает это как часть стратегии по изоляции полуострова.

В последние недели Украина наращивает ракетные удары по оккупированному Крымскому полуострову, пытаясь разрушить российскую логистику, которая снабжает войска на юге. Но такая стратегия вызывает скепсис у некоторых официальных лиц из Вашингтона. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванные источники в Минобороны и администрации президента США Джо Байдена.

Некоторые чиновники из Минобороны США и администрации президента Байдена считают, что удары по Крыму — в лучшем случае отвлечение внимания, а в худшем — напрасная трата ценных ресурсов в стратегии Украины, которая, по мнению многих, излишне растянулась на линии фронта.

"Это вносит некоторый дисбаланс в российские войска, но ничего решающего в себе не несет. Будут целесообразнее, если они сосредоточатся на контрнаступлении", — сказал высокопоставленный военный чиновник.

В последние несколько недель Украина стала наносить удары дальнобойными ракетами по двум мостам, которые связывают Крым с другой оккупированной территорией на юге Украины.

Сейчас, по оценкам некоторых представителей США, треть Крыма находится в зоне досягаемости РСЗО HIMARS, поэтому Украина также наносит удары по российским складам с боеприпасами и логистическим маршрутам.

"На Крым оказывается все больше и больше давления, а в последние недели в особенности. Я говорю: их бомбят", — пояснил представитель США.

Крым, помимо символического значения для российского президента Владимира Путина, используется еще и как стратегический логистический хаб для российских войск.

Представители же Украины, на которых ссылаются журналисты, называли взрывы в Крыму частью стратегии контрнаступления, призванной изолировать Крым и усложнить поддержку российских военных операций на остальной территории Украины.

Напомним, что, по данным ГУР за 18 августа, 3-5 российских солдат ежедневно сдаются в плен.

Также сообщалось, что штурмовик ВСУ рассказал о боях под Бахмутом. Бойцы ВСУ в ходе зачистки лесополосы бросили гранаты в блиндаж, где находились российские оккупанты.