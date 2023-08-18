Ежедневно от 3 до 5 российских солдат сдается в плен, — ГУР

По словам Андрея Юсова, каждый 5 пленный сдался добровольно. За последние недели "обменный фонд" пополнился на 200 российских военных.

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За последние несколько недель украинские защитники взяли в плен более 200 пленных. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов во время брифинга.

В ходе наступательных и оборонительных действий украинской армии, которые продолжаются уже несколько недель, было взято в плен более 200 россиян. При этом Юсов говорит, что каждый 5 оккупант сдавался добровольно.

"Ежедневно 3-5 российских военнослужащих сдаются в плен по программе "Хочу жить", — заявил представитель ГУР.

Также он добавил, что благодаря пленным россиянам будет легче возвращать украинских военных домой. Юсов отметил, что Украина готова к обменам пленными, но РФ постоянно блокирует эти процессы и более того, не интересуется судьбой большинства своих пленных.

Сейчас активные действия украинских защитников продолжают, а потому Юсов прогнозирует увеличение "обменного фонда". Точное количество военнопленных в ГУР не комментируют, в частности из-за переговоров о возвращении украинских военных и гражданских лиц.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины было осуществлено 48 обменов, которые позволили вернуть домой 2 598 военнослужащих и гражданских лиц.

Андрей Юсов подытожил, что работа над следующими обменами продолжается, поэтому он надеется на хорошие новости в ближайшее время. Вместе с тем он признал, что впереди еще много работы.

Напомним, 17 августа в ГУР заявили, что российские пленные не готовы свергать режим Путин, массового раскаяния не наблюдается.

14 августа The Economist писал, что некоторые пленные россияне отказываются возвращаться в РФ, потому что не хотят быть "пушечным мясом".