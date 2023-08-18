Щодня від 3 до 5 російських солдатів здаються в полон, — ГУР

За словами Андрія Юсова, кожен 5 полонений здався в полон добровільно. За останні тижні "обмінний фонд" поповнився на 200 російських військових.

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За останні декілька тижнів українські оборонці взяли в полон понад 200 полонених. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов під час брифінгу.

В ході наступальних і оборонних дій української армії, які тривають уже декілька тижнів, було взято в полон понад 200 росіян. Водночас Юсов каже, що кожен 5 окупант здавався добровільно.

"Щодня 3-5 російських військовослужбовців здаються в полон за програмою "Хочу жить", — заявив представник ГУР.

Також він додав, що завдяки полоненим росіянам буде легше повертати українських військових додому. Юсов зауважив, що Україна готова до обмінів полоненими, але РФ постійно блокує ці процеси та, ба більше, не цікавиться долею більшості своїх полонених.

Наразі активні дії українських захисників продовжуються, а тому Юсов прогнозує збільшення обмінного фонду. Точну кількість військовополонених у ГУР не коментують, зокрема через перемовини щодо повернення українських військових і цивільних громадян.

Із початку повномасштабної війни РФ проти України було здійснено 48 обмінів, які дозволили повернути додому 2598 військовослужбовців і цивільних громадян.

Андрій Юсов підсумував, що робота над наступними обмінами триває, тому він сподівається на гарні новини найближчим часом. Разом із тим він визнав, що попереду ще багато роботи.

Нагадаємо, 17 серпня в ГУР заявили, що російські полонені не готові скидати режим Путіна, масового каяття не спостерігається.

14 серпня The Economist писав, що деякі полонені росіяни відмовляються повертатися в РФ, бо не хочуть бути "гарматним м'ясом".