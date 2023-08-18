В Украине официально освободили от НДС и ввозной пошлины тепловизоры и антидроновые ружья

Согласно текстам законопроектов, от налога на добавленную стоимость (НДС) и ввозной пошлины освободят монокуляры, дистанционные измерительные устройства, а также портативные радиоэлектронные устройства для обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал два законопроекта, которые предусматривают освобождение от ввозной пошлины и НДС оптического оборудования военного назначения. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Отмечается, что Верховная Рада Украины приняла соответствующие законопроекты 28 июля.

Какие товары военного назначения освободили от ввозной пошлины и НДС?

Согласно принятым законопроектам № 9467 и № 9468 от налогов на экспорт освобождены:

оптические приборы для тепловизионного наблюдения, а также приборы для ночного видения;

дистанционные измерительные устройства;

портативные радиоэлектронные устройства для обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам (антидроновые средства).

Напомним, что Верховная Рада 28 июля проголосовала за проект закона, который упрощает ввоз в Украину антидроновых ружей и высокотехнологичных тепловизоров.

К слову, 10 апреля в Верховной Раде приняли законопроекты, которые упростили ввоз в Украину товаров для ВСУ вещества, специальную химию для производства боеприпасов. А кроме того автомобили спецназначения и военные корабли.

Ранее, 15 марта, стало известно, что в Украине создали новые антидронные ружья для ВСУ. Один такой комплекс подавляет коптеры и разведывательные беспилотники в пределах 6 км и повышает выживаемость бойцов на 70%.