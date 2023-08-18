"Крым — ключ": Путина можно склонить к переговорам после выхода ВСУ к Мелитополю, — The Hill

По мнению американских журналистов, успехи Сил обороны Украины на Запорожском направлении могут побудить Кремль начать переговоры.

Одним из ключевых моментов, который может вынудить российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров, является выход ВСУ к Крымскому полуострову. Об этом пишет американское издание The Hill.

Также стоит отметить, что в одной из записей разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с официальными лицами, звучит заявление о том, что Крым для Путина — это "красная линия", которую он не переступит. По мнению журналистов, это подчеркивает важность Крыма в российской стратегии.

Как ВСУ могут выйти к Крыму

По мнению издания, для того чтобы действительно угрожать Крыму и создать изоляцию, украинским силам нужно продвигаться в сторону стратегически важных городов, таких как Мелитополь, Армянск и Скадовск. Однако, по мнению СМИ, подрыв Каховской ГЭС осложнил ситуацию. Журналисты отмечают, что на указанном участке рельеф местности болотистый и сильно заросший. При этом такая российская тяжелая артиллерия будет менее эффективна там, чем на открытой местности.

"Создание плацдармов, оснащенных зенитными средствами, такими как ПЗРК, возможно, но переброска крупногабаритной тяжелой техники будет затруднена. Понтонные мосты будут уязвимы для вертолетов Ка-52, оснащенных мощными ракетами 9К121 "Вихрь" с лазерным наведением. Проселочные дороги узкие и не приспособлены для танков", — говорится в публикации.

Журналисты указывают на то, что вне зависимости от маневров и тактических перемещений, Путину всегда было важно сохранить контроль над Крымом.

Ситуация на южном фронте Фото: deepstatemap.live Ситуация на Запорожском направлении Фото: deepstatemap.live

По мнению СМИ, для создания угрозы Крыму из Мелитополя необходимо сначала отбить оккупированный Токмак.

"По оценкам, в настоящее время в этом районе находится более 90 тыс. военнослужащих России. Украинцы продвигаются медленно. У них есть системы разминирования M58 Mine Clearing Line Charge и специализированная техника, но ее недостаточно. На некоторых участках украинцы столкнулись с минными полями глубиной от 3 до 10 миль, напичканными минами-ловушками и противопехотными минами с отключаемыми проводами", — говорится в материале.

Напомним, 18 августа сообщалось, что ВСУ, скорее всего, вывели из строя главную линию снабжения ВС РФ из Крыма — Чонгарский мост в Херсонской области.