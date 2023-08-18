Мария Захарова считает, что Вооруженные силы Украины должны пойти "против киевского режима" или сложить свое оружие перед российскими военными, после этого им якобы будет гарантировано достойное гуманитарное отношение.

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Мария Захарова обратилась к украинским военным с просьбой оказать содействие российской армии. Об этом сообщает издание The Moscow Times.

"Тем же украинским военнослужащим, кто — уверены — понимает всю преступную сущность бандитской хунты, захватившей их страну, настоятельно советуем вернуть оружие против нее или же капитулировать перед нашими войсками. В этих случаях достойное гуманное отношение ко всем гарантируется", — сказала она.

По ее словам, "преступный киевский режим" не прекращает обстрелы российских городов и сел оружием, полученным от стран НАТО. Это приводит к жертвам среди мирных жителей, в том числе детей. Также для проведения террористических атак "режим Владимира Зеленского" активно привлекает беспилотники. Очередная такая попытка была сегодня ночью в Москве.

"СК России расследует все эти факты, и на основании этих данных выносят приговоры "украинским неонацистам, которые применили в вооруженном конфликте запрещенные методы, убивали раненых военнопленных, а также совершили преступления против гражданского населения, в том числе убийства по мотивам политической и идеологической ненависти", — заявила Захарова.

Обвинения в "паразитизме" на экономике США

Мария Захарова заявила, что Украина паразитирует на налогах американцев, ведь якобы большое количество населения США не имеет страховки или талонов на питание.

"Вскоре ВСУ получат новый пакет американской военной помощи на $200 млн, который Пентагон анонсировал 14 августа. В него войдут, в частности, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, РСЗО HIMARS, артиллерийских орудий и танков, а также противотанковые ракетные комплексы. С момента начала президентства Джо Байдена общий объем военного содействия США Украине уже превысил $43,7 млрд", — сказала она.

По словам представительницы МИД России, расходы Вашингтона на помощь Украине составили $130 млрд, поэтому якобы у 15 млн американцев нет медицинской страховки, а 30 млн человек в США — лишены талонов на еду.

На момент написания этой статьи, реакции со стороны украинской стороны на слова Марии Захаровой не было

Напомним, что 30 июля, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия начала полномасштабную войну в Украине, чтобы защитить свободу Африки . По мнению спикера МИД РФ, оккупанты гибнут в Украине, чтобы принести свободу африканцам и мир во всем мире. Мария Захарова также была в восторге от того, как страны Африки не допускают навязывания им чужой точки зрения.

Ранее, 20 июля, Фокус писал, что в российском Министерстве иностранных дел думают, что в Украине похищают людей для отправки на фронт, так там убеждены, что в украинских регионах незаконно отправляют на фронт людей вопреки желанию. Пресс-секретарь Мария Захарова заверила, что в Венгрии знают об этой проблеме.