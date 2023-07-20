В российском МИД убеждены, что в украинских регионах незаконно отправляют на фронт людей вопреки желанию. Пресс-секретарь Мария Захарова заверила, что в Венгрии знают об этой проблеме.

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В российском Министерстве иностранных дел думают, что в Украине похищают людей для отправки на фронт. Об этом известно из заявления представительницы МИД РФ Марии Захаровой.

Пресс-секретарь описала мобилизацию в Украине как "насильственную" и отметила, что методы ее якобы всем известны.

"Людей избивают и похищают вопреки их воле без какой-то нормативной базы. И без какой-то подготовки в качестве пушечного мяса везут на передовую. Западные области Украины, включая Закарпатье, не являются в этом вопросе исключением", — сказала Захарова.

Представительница вражеского МИД подчеркнула, что в Украине якобы процветает национализм и в Венгрии об этом знают.

Напомним, 18 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что ночные удары ВС РФ по югу Украины были "возмездием" за поражение Крымского моста.

Недавно лидер РФ Владимир Путин озвучил условия для участия страны-агрессора в реализации зерновой сделки. В частности, президент требует отмены санкций, наложенных на российское зерно и удобрения.

14 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир зависит от решения США. По его мнению, Украина потеряла суверенитет и не имеет ресурсов для военного производства. По словам Орбана, весь мир сейчас думает над тем, почему американцы не хотят мира.