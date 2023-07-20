У російському МЗС переконані, що в українських регіонах незаконно відправляють на фронт людей усупереч бажанню. Речниця Марія Захарова завірила, що в Угорщині знають про цю проблему.

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У російському Міністерстві закордонних справ думають, що в Україні викрадають людей для відряджання на фронт. Про це відомо із заяви представниці МЗС РФ Марії Захарової.

Речниця описала мобілізацію в Україні як "насильницьку" та зазначила, що методи її нібито всім відомі.

"Людей б’ють і викрадають усупереч їхній волі без якоїсь нормативної бази. І без якоїсь підготовки в якості гарматного м’яса везуть на передову. Західні області України, включно із Закарпаттям, не є в цьому питанні винятком", — сказала Захарова.

Представниця ворожого МЗС підкреслила, що в Україні нібито процвітає націоналізм, і в Угорщини про це знають.

Нагадаємо, 18 липня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що нічні удари ЗС РФ по Півдню України були "відплатою" за ураження Кримського моста.

Нещодавно лідер РФ Володимир Путін озвучив умови для участі країни-агресорки в реалізації зернової угоди. Зокрема, президент вимагає скасування санкцій, накладених на російське зерно й добрива.

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