США одобрили передачу Украине учебных материалов по F-16: что вошло в программу обучения

По данным СМИ, Дания передаст Украине информацию о конфиденциальных американских технологиях. Обучение начнется уже в этом месяце.

США утвердили запрос Дании о передаче Украине инструкционных материалов по многоцелевым истребителям F-16. Это связано с началом программы обучения украинских пилотов на американских истребителях. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает американский телеканал CNN.

"Мы можем подтвердить, что министерство недавно одобрило запрос партнера Дании по обучению F-16, связанный с их усилиями по созданию программ подготовки пилотов и технического обслуживания", — сказал американский чиновник.

По его словам, пакет инструкций включает учебные модули, документацию и материалы для аудиторий, содержащие информацию о конфиденциальных технологиях США.

Американские журналисты отмечают, что это один из важных шагов, необходимых для начала обучения украинских истребителей четвертого поколения на F-16, о котором Киев просил в течение нескольких месяцев.

Сколько продлится обучение украинских летчиков на F-16

CNN отмечает, что обучение украинских летчиков на истребителях F-16 потребует времени. Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что они сначала пройдут языковое обучение в Великобритании, так как весь материал и инструкции на английском языке. Затем пилоты отправятся во Францию для дополнительной подготовки и практических полетов на истребителях Alpha.

Генерал подчеркнул, что этот процесс займет некоторое время, и предположительно, истребители F-16 появятся на Украине не ранее следующего года. Пилоты, участвующие в программе, молоды и практически не имеют опыта пилотирования подобных самолетов.

Начало обучения летчиков на истребителях F-16

18 августа стало известно, что украинские пилоты начнут обучение на многоцелевых истребителях F-16 в Дании в конце августа.

В тот же день СМИ информировали, что США одобрили передачу самолетов F-16 в Украину из Дании и Нидерландов. Сообщалось, что Вашингтон выразил обязательства перед странами ускорить процесс утверждения всех необходимых согласований для передачи самолетов Киеву. Военно-воздушные силы Украины смогут получить F-16 после завершения обучения пилотов.