Не раньше, чем до следующей весны: в Нидерландах оценили время обучения пилотов на F-16

Украинские пилоты вынуждены ждать неопределенный срок, пока готовится учебный центр в Румынии. Однако они получили возможность учиться в Дании, пока Нидерланды подготовят все для тренировок.

Чиновники Нидерландов рассказали о некоторых деталях предоставления Украине истребителей F-16. В частности, указали, что поставки зависят от времени, в течение которого будут обучать украинских пилотов. Об этом говорится в статье издания The Netherlands Times.

Пилоты из Украины (а также других стран-партнеров по НАТО) будут осваивать мастерство полета на F-16 в специальном учебном центре в Румынии. Для этого Дания даже пришлет туда свои истребители — специально для обучения.

Однако по состоянию на сегодня учебного центра еще не существует, отметило издание. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объяснила, что ее страна поможет Румынии с этим делом.

Когда именно начнет работать центр точно не указано. Однако указано, что пилоты не будут ждать открытия: со следующего месяца они отправятся в Данию и начнут обучение там, — заявила в августе Оллонгрен. По ее словам, ориентировочные сроки обучения — 6-8 месяцев, то есть — до февраля-апреля 2024 года.

В Twitter чиновница подтвердила, что США разрешили поставку истребители F-16 для Украины. Также она анонсировала некоторые следующие шаги, которые будут делать вместе с другими европейскими партнерами.

Отметим, 18 августа США подтвердили, что дают разрешение на поставку истребителей F-16. Представитель Белого дома отметил, что они проведут все дополнительные согласования, чтобы получение этих самолетов наконец стало возможным.

Пока нет официальной информации о том, сколько самолетов от Дании и Нидерландов могут получить ВСУ. Однако в справочнике WORLD AIR FORCES 2-23 указано, сколько всего F-16A имеют эти страны: Нидерланды — 39, Дания — 33 шт.

F-16 Fighting Falcon: чем особенный этот самолет

F-16 — многоцелевой истребитель, который выпускается американской компанией Lockheed Martin. Самолет имеет шестиствольную пушку M61A1 Vulcan 6 и 11 подвесов для пуска ракет. Модификация F-16C способна развивать скорость 2,05 Маха (до 2178 км/ч.), лететь на высоте 15 км и имеет боевую дальность около 500 км.

Напоминаем, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат несколько дней назад подтвердил, что Украина не имеет шансов получить истребители F-16 в этом году. Это означает, что энергетическая инфраструктура не получит дополнительной защиты, на которую можно было бы надеяться.

Когда же F-16 наконец поступят, то усилят украинское ПВО — будут отгонять российские самолеты. Также их можно будет использовать для уничтожения российских военных кораблей.