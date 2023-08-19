ВС РФ нанесли ракетный удар по центру Чернигова: есть погибшие и раненые (видео)

На российскую ракетную атаку отреагировал президент Украины Владимер Зеленский, отметив, что под ударом под ударом оказались здания политехники и театра.

В субботу, 19 августа, Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли центр Чернигова. Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

"Враг обстрелял центр Чернигова. Вероятно, баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытиях", — написал глава ОВА.

По информации издания "Суспільне", в результате российской атаки есть погибшие и раненые седи мирного населения. В центре города эвакуируют людей из заведения питания, работают спасательные службы.

Репортаж с места удара по Чернигову

Об ударе по центру Чернигова также сообщил исполняющий обязанности мэра города Александр Ломако в Telegram. Он подтвердил, что есть информация о погибших и раненых, а также призвал граждан находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

На обстрел отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и утрат. Есть погибшие, раненые. Мои соболезнования потерявшим родных…" — написал глава государства.

Напомним, в ночь на 19 августа ВС РФ атаковали Украину дронами Shahed-136. Под ударом оказалась Хмельницкая область, но Воздушным силам ВСУ удалось уничтожить почти все вражеские цели.

По данным Киевского НИИ судебных экспертиз от 18 августа, российские войска используют для обстрелов украинских населенных пунктов ракеты, произведенные в мае-июне этого года.

В отчете Института исследования войны от 17 августа говорится, что усилия РФ по наращиванию производства собственных ударных дронов Shahed-136/131 свидетельствуют о том, что Кремль стремится расширить свой потенциал для нанесения массированных ударов по Украине.