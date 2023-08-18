РФ наращивает выпуск своих дронов Shahed для массированных обстрелов Украины, — ISW

По оценкам аналитиков, Кремлю нужны возможности, чтобы наносить удары по украинским городам в долгосрочной перспективе. Иранским дронам в основном отводится роль приманки для ПВО.

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Усилия РФ по наращиванию производства собственных ударных дронов Shahed-136/131 свидетельствуют о том, что Кремль стремится расширить свой потенциал для нанесения массированных ударов по Украине. Об этом пишет "Институт исследования войны" в сводке от 17 августа.

Авторы отчета ссылаются на публикацию The Washington Post, в которой сообщается, что, по плану, завод по выпуску дронов в Особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане к 2025 году должен выпустить порядка 6000 иранских беспилотников Shahed.

Авторы статьи ссылаются на документы, предоставленные сотрудником завода в "Алабуге". В документе идет речь о том, что РФ стремится расширить производство беспилотников, которые бы превышали производственные мощности Ирана, а также стремится улучшить существующие возможности иранских дронов 131/136.

Отмечается, что РФ в первую очередь сосредоточена на производстве и совершенствовании варианта Shahed-136, чья полезная нагрузка в 10 раз превышает возможности Shahed-131.

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат 17 августа сказал о том, что российские войска выпускают много ракет, вертолетов и самолетов и прочей техники, но не в состоянии поддерживать это производство на определенном уровне.

Аналитики ISW приводят еще одно заявление Игната, который недавно высказался о том, что российские войска будут полагаться на ударные иранские дроны, т.к. они дешевле и их проще произвести, чем высокоточные ракеты.

То обстоятельство, что РФ обстреливает Украину преимущественно высокоточными ракетами, произведенными недавно, указывает на то, что восстановление запасов вооружений советских времен не в приоритете.

ВС РФ сегодня применяют беспилотники Shahed в основном в качестве ложных целей, чтобы повысить вероятность поражения ракетами.

Напомним, что, согласно планам, в РФ хотят собирать до 180 БПЛА ежемесячно. Однако самостоятельно производят пока только планеры.

Также сообщалось, что РФ планирует усилить обстрелы украинских городов, а в Воздушных силах назвали главную цель ВС РФ.