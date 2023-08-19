Обстрел Чернигова: количество жертв возросло, более 110 раненых (фото)

За медицинской помощью также обратились полицейские и несовершеннолетние. 12-летнюю девочку, по данным МВД, в тяжелом состоянии реанимобилем доставляют в Киев.

ВС РФ ударили по центру Чернигова в 10:50 19 августа. Российская баллистическая ракета повредила Драматический театр им. Шевченка. Количество погибших растет — уже известно о 7 смертях, заявил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус. Об этом чиновник сказал в Telegram-канале.

Чаус заявил, что российский удар повредил драмтеатр, а также здания вокруг. По состоянию на момент записи обращения погибло 7 человек, в том числе один ребенок. Получили ранения около 90 человек, из них 25 доставили в больницу.

В городе работают все службы, причастные к преодолению последствий российского удара. Также создан специальный штаб, куда можно обратиться, чтобы восстановить жилье. Граждане получат материальную помощь, — подчеркнул Чаус.

Слова главы ОГА дополнили в МВД. В частности, указали, что 12-летняя девочка получила тяжелые ранения: ее планируют отправить в Киев. Получили ранения 10 полицейских и 12 детей.

Позже информацию о раненых обновил и.о. мэра Чернигова Александр Ломака: количество возросло до 117.

Удар по Чернигову: что известно на этот час

Российская ракета ударила по драматическому театру Чернигова днем 19 августа — именно тогда, когда на улицах было много мирных людей. В первые минуты после удара было известно о пяти погибших и почти двух десятках раненых. На крыше здания вспыхнул пожар, который ликвидировали спасатели.

Позже количество погибших возросло — сообщали о смерти ребенка, которого медики не смогли спасти. Мать ребенка находилась в тяжелом состоянии в больнице.

В Драмтеатре на момент обстрела проходило массовое мероприятие — выставка дронов "Лютые птички". К участию в мероприятии приглашали военных и всех желающих.

Мария Берлинская, руководительница одноименного проекта, опубликовала рассказ, как все происходило. Во время объявления воздушной тревоги мероприятие немедленно прекратили и призвали людей спуститься в укрытие. Женщина на тот момент находилась именно в драмтеатре и успела зайти в подвал за мгновение до удара.

Также Берлинская объяснила некоторые детали организации мероприятия. По ее словам, публично не сообщали о месте проведения выставки-презентации: информировали участников индивидуально. Местные власти согласовали событие, которое имело целью познакомить заинтересованных с военными технологиями.

Напоминаем, в сети показали последствия удара украинского дрона по российскому танкеру Sig: видно насквозь пробитый борт с отверстием размером 3 на 3 метра. Дрон создан конструкторами СБУ, рассказали в ведомстве.

Другой беспилотник, нагруженный с 700 кг взрывчатки, был направлен на Москву: о деталях рассказали создатели устройства.