"Экономический карлик": Россия не является реальным геополитическим игроком, – Боррель

По мнению европейского политика, Владимир Путин ошибался почти во всем, а РФ сейчас напоминает заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба.

Китай имеет влияние на геополитической арене, в отличие от Российской Федерации, у которой более слабая экономика. Об этом сказал верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью El Pais 19 августа.

"Китай не Россия. Китай — настоящий геополитический игрок, а Россия — экономический карлик, она как заправочная станция, у владельца которой есть атомная бомба", — сказал Жозеп Боррель.

Испанский политик также заявил, что с военной точки зрения Россия потерпела поражение, так как изначально Владимир Путин намеревался провести в Украине блицкриг, а спустя 18 месяцев российские войска встали в оборону.

По словам Борреля, российский президент ошибался почти во всем. Он отметил, что Европа смогла свести почти к нулю потребление российского газа, а после мятежа Пригожина стало ясно, что у Путина нет монополии на применение силы в стране.

"Путин собирается пожертвовать своим народом и своей армией ради своего личного и политического выживания, и именно поэтому так трудно вести мирные переговоры", — сказал Боррель.

Политик также отметил, что военные преступления ВС РФ в Украине по масштабу можно сравнить только с преступлениями Второй мировой войны. Он подчеркнул, что один только Мариуполь "несколько раз как Герника".

Напомним, что по данным СМИ от 19 августа, темпы контрнаступления ВСУ дают повод чиновникам США признать правоту главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, который говорил о необходимости переговоров между Москвой и Киевом в зимний период.

Мы также сообщали, что 19 августа президент США Джо Байден назвал аргументацию президента РФ Владимира Путина по поводу причин войны против Украины "смехотворной". Он также заявил, что Россия уже проиграла.