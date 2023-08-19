Новая атака БПЛА в Московской области: в Минобороны РФ раскрыли детали

В российском оборонном ведомстве сообщили, что удар БПЛА якобы удалось предотвратить. Беспилотник "приземлили" рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск.

В Министерстве обороны РФ заявили о новой атаке беспилотников по территории Москвы и Московской области. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале ведомства.

"Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области", — сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что дрон рухнул рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск и что пострадавших и разрушений нет, так как беспилотный летательный аппарат был якобы обнаружен и подавлен российскими средствами радиоэлектронной борьбы.

Как известно, 19 августа Минобороны РФ заявило об атаке беспилотника по военному аэродрому "Сольцы" в Новгородской области РФ, где базируются ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, которые являются носителями ракет Х-22. По информации ведомства, инцидент произошел около 10 утра по местному времени. Военный аэродром атаковал БПЛА коптерного типа. Беспилотник был якобы обнаружен, после чего по нему открыли огонь из стрелкового оружия. В результате атаки на стоянке самолетов вспыхнул пожар. По информации Минобороны РФ, один самолет получил повреждения.

В ударе по военному объекту российская сторона традиционно обвиняет Украину. По информации местных пабликов, в результате пожара повреждены как минимум два бомбардировщика.

Фокус писал 19 августа, что ВС РФ ударили по центру Чернигова. Ракета попала в драмтеатр, где в этот день проходила выставка дронов. По предварительным данным погибли семь человек, в том числе один ребенок. Также более 110 людей получили ранения. За медицинской помощью обратились полицейские и несовершеннолетние. 12-летнюю девочку, по данным МВД, в тяжелом состоянии реанимобилем доставляют в Киев.

Организатор мероприятия в драмтеатре Мария Берлинская сообщила, что во время объявления воздушной тревоги выставку остановили, людей призвали спуститься в укрытие.