Били по военной базе: росСМИ показали последствия ракетного удара по Крыму (фото, видео)

На месте падения обломков образовалась воронка 10х10 метров в ширину и 6 метров в глубину. А части ракеты С-200 находят в радиусе одного километра.

В сети появились кадры сбитой ракеты, которая сегодня утром была выпущена по территории временно оккупированного Крыма. Российский Telegram-канал Mash 19 августа сообщил, что предположительно ракета должна была поразить цель на местной военной базе.

Также сообщается, что на месте падения ракеты образовалась воронка глубиной в шесть метров.

"Предположительно, она летела в местную военную базу. К счастью, все обошлось. На месте падения образовалась воронка 10х10 метров в ширину и 6 метров в глубину", — говорится в публикации.

Кроме того спецслужбы, которые выехали на место падения ракеты, находят ее обломки в радиусе одного километра.

Напомним, в Минобороны РФ сообщили что 19 августа была предпринята попытка нанесения ракетного удара по Крыму ракетой зенитно-ракетного комплекса С-200. Сообщалось, что ракета была обнаружена и перехвачена российскими системами ПВО.

Руководитель СБУ Василий Малюк впервые рассказал о том, как готовились удары по Крымскому мосту осенью прошлого года. По его словам, рассматривались различные варианты доставки взрывчатки на мост, но остановились на варианте с рулонами упаковочной пленкой, внутри которых была замаскирована взрывчатка.