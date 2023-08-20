"Свидетельствует об имеющемся дефиците": СМИ показало российскую ракету РСЗО "Торнадо-С" (фото)

В Российской Федерации возник дефицит в ВПК. Между производством и применением российской ракеты проходит короткий промежуток времени.

Глава Офиса президент Андрей Ярмак заявил, что западные санкции начали влиять на российский военно-промышленный комплекс (ВПК). Об этом он сообщил 20 августа в своем Telegram.

Он отметил, что издание Bloomberg опубликовало материал 17 августа, в котором показало российскую ракету РСЗО "Торнадо-С". Она была изготовлена в мае, а в июне враг применил ее по территории Сумской области.

"В ракете содержатся иностранные компоненты. Но также короткий промежуток между производством ракеты и ее применением свидетельствует об имеющемся дефиците в РФ, а также о том, что санкции уже влияют на ВПК", — сказал Андрей Ермак.

По его словам, нужно ввести больше санкций против РФ для того, чтобы остановить ее и производство ракет. Председатель ОП отметил, что враг не сможет изготавливать ракеты без критических иностранных компонентов. Поэтому группа Макфола-Ермака работает с правительствами других стран и готовит больше предложений по санкциям.

Российская ракета РСЗО "Торнадо-С"

По данным украинской организации StateWatch и Bloomberg News, партии вновь изготовленных ракет должны проходить многомесячные испытания перед использованием. Однако ракета к РСЗО "Торнадо-С", найденная в Сумской области, была изготовлена 19 мая, об этом свидетельствовали маркеры гильзы. Она имела срок годности до 12 сентября.

Некоторые детали ракеты были спаяны вручную, а компоненты были российских и американских компаний. По информации издания, это может свидетельствовать о том, что Россия использует посредников в третьих странах, в частности ОАЭ и страны Центральной Азии, чтобы импортировать запрещенные детали.

Напомним, Фокус писал, что ВСУ разобрали российский реактивный управляемый боеприпас для РСЗО "Торнадо-С". Ракета была изготовлена 1 февраля 2023 года, а электронику реактивного снаряда произвели в КНР.

В марте аналитики рассказали, в чем опасность РСЗО "Торнадо-С" и чем можно сбить ракету.