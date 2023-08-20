Межэтнические конфликты в армии РФ: произошла перестрелка между "кадыровцами" и дагестанцами

По информации заместителя министра обороны Анны Маляр, в Запорожской области в результате конфликта между военнослужащими российской армии погибли 20 человек, 40 — получили ранения.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 20 августа сообщила, что на временно оккупированных территория Украины в армии Российской Федерации происходят межнациональные противоречия, которые перерастают в столкновения с применением оружия.

"У военнослужащих российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Украины так же процветают межэтнические и межнациональные противоречия, как и на территории РФ", — сообщила Маляр.

По ее информации, в населенном пункте Михайловка, Запорожской области во время съемок российского пропагандистского сюжета о высокопоставленном чиновнике из числа "кадыровцев" дагестанцы, которые воюют в составе российской армии, выразили недовольство, которое переросло в столкновение.

"В результате применения конфликтующими огнестрельного оружия безвозвратные потери с обеих сторон составили более 20 человек, а санитарные — около 40 военнослужащих", — рассказала заместитель министра.

Какова ситуация на Запорожском направлении

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 20 августа на Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в трех районах Запорожской области: Малой Токмачки, Егоровки, Работино. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов области, среди них Новодаровка, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Степное, Новоданиловка, Каменское, Плавни.

Напомним, 19 августа в ВСУ рассказали о работе украинских пилотов. По словам командующего Воздушных сил Украины Николая Олещука, украинские самолеты во время выполнения боевых задач постоянно обстреливают как с земли, так и с воздуха.

Кроме того, Сырский показал работу артиллеристов на Купянском направлении. Украинские воины сдерживают наступление российской армии на Купянском направлении, где уничтожают живую силу и технику противника.