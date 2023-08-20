Путин не ожидал прямого влияния на россиян: Минобороны Британии об ударах по РФ

В ведомстве убеждены, что руководство Воздушно-космических сил России будет находиться под давлением Кремля из-за улучшения систем ПВО.

Атаки вглубь Российской Федерации являются стратегически важными. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании 20 августа в Twitter.

"За последние месяцы спектр угроз, которые хорошо проникают внутрь России, увеличился", — рассказали в Минобороны.

Отметили, что удары вглубь России важны из-за того, что российский президент Владимир Путин начал полномасштабное вторжение, вероятно, предполагая, что это не будет иметь прямого влияния на россиян.

"Беспилотные летательные аппараты регулярно налетают на Москву. Кроме того, участились сообщения о том, что ракеты SA-5 GAMMON (С-200, — ред.) наносят удары по России", — говорилось в сообщении.

По информации британской разведки, длина советской ракеты — 11 метров, вес — 7,5 тонны. Ее изъяли из вооружения Украины, как систему противовоздушной обороны. В разведке предположили, что С-200 сейчас может использоваться как наземная баллистическая ракета.

В результате руководство Воздушно-космических сил России, вероятно, будет находиться под давлением по улучшению систем ПВО. Добавили, на особенно под давлением может находиться генерал-полковник Виктор Афзалов.

Напомним, ночью 20 августа беспилотник врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске Российской Федерации. Во время взрыва в здании вокзала находилось 50 пассажиров, 5 из них получили легкие ранения.

19 августа Фокус писал, что в российском оборонном ведомстве сообщили о новой атаке беспилотников по Москве и области. Дрон упал возле населенного пункта Путилково городского округа Красногорск. В Минобороны РФ заявили, что обошлось без пострадавших и разрушений, а БПЛА "приземлили" российскими средствами радиоэлектронной борьбы.