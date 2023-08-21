Украина впервые полностью уничтожила стратегический российский бомбардировщик, — СМИ (фото)

По данным журналистов, "за счет украинских диверсий и атак" в общей сложности уничтожены или повреждены более десяти самолетов и вертолетов на базах в РФ, Беларуси и Крыму.

Во время атаки дронов по аэродрому в Новгородской области Украине впервые удалось полностью уничтожить российский стратегический бомбардировщик. Об этом сообщается в Telegram-канале The Moscow Times.

"Вчера (19 августа) был поврежден минимум один самолет, сообщило Минобороны РФ. На фото виден полностью сгоревший Ту-22М3", — говорится в публикации.

Отмечается также, что в РФ не осталось инженерно-технической базы для строительства новых таких же самолетов.

Журналисты подсчитали, что "за счет украинских диверсий и атак" уже уничтожено либо пострадало свыше десяти российских самолетов и вертолетов на авиабазах в Рязани, Энгельсе, Новосибирской, Псковской областях, Беларуси и оккупированном Крыму.

Сообщается, что вопрос диверсий поднимался на встречах президента РФ Владимира Путина с силовиками, которые якобы "клялись", что подобное допускаться не будет.

Ту-22М3

Сгоревший ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М

Ту-22М — ракетоносец-бомбардировщик дальней авиации, который также может нести ядерное оружие. Их производили в РФ в период 1978-1993 гг., но применяют по сей день. Модификацию Ту-22М2 сняли с вооружения в середине 90-х.

Напомним, что 19 августа появилась информация о том, что по меньшей мере два Ту-22М3 сгорели во время атак на аэродром в Новгородской области. В Российском Минобороны подтвердили атаку дрона на аэродром "Сольцы", однако сообщили только об одном поврежденном самолете. В местных же пабликах говорится, что повреждены два бомбардировщика.

Также сообщалось, что, по словам президента Зеленского, РФ атаковала Украину тысячами ракет.