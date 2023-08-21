Уничтожение Ту-22М3: удары ВСУ по тылу России снижают моральный дух ВС РФ, — ISW

Устойчивость российской обороны на многих критических участках фронта остается под угрозой. ВСУ могут воспользоваться "уязвимостью" ВС РФ, убеждены аналитики.

В Вооруженных силах Российской Федерации, которые воюют в Украине, ухудшается моральный дух из-за украинских ударов по российским тылам. Об этом сообщили в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW) от 20 августа.

"Российские фронтовые подразделения, особенно на юге Украины, часто сталкивались с проблемой снижения морального духа после украинских ударов по тылам", — говорилось в сообщении.

Если проблемы с моральным духом распространятся среди российских военных на фронте, и одно из подразделений выйдет из строя — это распространит панка и снизит боеспособность других вражеских сил. Аналитики убеждены, что это бы создало определенную "уязвимость, которой могли бы воспользоваться украинские силы".

Отметили, что российские военные раскритиковали Минобороны РФ за то, что оно не предотвратило атаку беспилотника по авиабазе "Сольцы" в Новгородской области 19 августа. Тогда Минобороны РФ заявило о сбитии украинского беспилотника из стрелкового оружия. Кроме этого, по его сообщению, был поврежден огнем один самолет, но пожар быстро потушили. Однако на снимках от 20 августа видно, что сверхзвуковой бомбардировщик дальнего радиуса действия Ту-22М3 (название НАТО — Backfire-C) продолжает гореть на авиабазе "Сольцы". Тогда российский инсайдерский источник заявил, что, по словам свидетелей, огонь повредил или уничтожил два самолета.

Аналитики отметили, что российские военные утверждали, что для атаки использовали небольшой и недорогой беспилотник-квадрокоптер, и раскритиковали российское ведомство за то, что самолеты хранились не в ангарах, ведь против квадрокоптеров могут уберечь элементарные защитные конструкции и сетки.

"Повреждение или даже уничтожение двух самолетов Ту-22М3 не приведет к значимым в военном отношении последствиям, но реакция российских военкоров на атаку показывает, как такие глубокие атаки поддерживают более масштабные усилия Украины по снижению морального духа России", — добавили в Институте изучения войны.

Напомним, 20 августа в Министерстве обороны Великобритании заявили о важности атак вглубь России.

19 августа Минобороны РФ заявило об атаке беспилотника по военному аэродрому "Сольцы". В результате атаки на стоянке самолетов вспыхнул пожар, в частности повреждения получил один самолет.