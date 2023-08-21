РФ может создать еще одну оккупационную армию на юге Украины, — британская разведка (фото)

Аналитики отмечают, что Кремль расширяет свои военные структуры, учитывая реалии военного времени. Из-за создания новой армии ВС РФ могут осуществить передислокацию воздушно-десантных войск из Херсонской области на Запорожье.

В России могут создать новое военное формирование — 18-ю общевойсковую армию. Об этом говорилось в отчете Министерства обороны Великобритании, опубликованного 21 августа.

"Россия расширяет свои военные структуры, учитывая реалии военного времени. Очень вероятным является одно новое формирование — 18-я общевойсковая армия", — говорилось в сообщении.

Отметили, что новое военное формирование может быть объединением и усилением для других подразделений РФ, которые сейчас находятся в Херсонской области, включая 22-й армейский корпус, основной армейский гарнизон во временно оккупированном Крыму.

Кроме этого, в разведке считают, что 18-я общевойсковая армия в основном будет состоять из мобилизованного персонала. Она будет сосредотачиваться на оборонительных операциях безопасности на юге Украины.

"Россия, вероятно, стремится освободить более опытные подразделения для борьбы на ключевых направлениях", — предположили в Минобороны Британии.

Добавляют, что из-за создания нового формирования может произойти передислокация воздушно-десантных сил из Херсона на Ореховское направление (Запорожье), где продолжались ожесточенные бои.

Напомним, 21 августа аналитики Института изучения войны сообщили, что из-за ударов по тылу РФ у российских военных ухудшается моральный дух. Атаки по РФ могут привести к панике и снижению боеспособности среди ВС РФ на фронте.

21 августа стало известно, что ВСУ продолжают наступление в районе Работино Запорожской области, однако заминирование территории замедляет контратакующие действия украинских бойцов. Кроме этого, в районе Бахмута не прекращаются ожесточенные бои, военные РФ применяют комбинированное минирование.