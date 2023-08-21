Ключ к успехам на земле: передача F-16 может изменить ход событий в войне, — Игнат

Наличие данного типа авиации даст украинским силам преимущество в воздухе на оккупированных территориях и не позволит российским самолетам беспрепятственно наносить авиаудары.

Предоставление Украине истребителей F-16 поможет завоевать превосходство в воздухе, что в свою очередь станет ключом к успехам на земле. И прежде всего, эти самолеты обеспечат преимущество в воздухе на оккупированных территориях Украины. Об этом 21 августа в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Решение по F-16 уже принято и Украина получит самолеты вопреки всей критики различных комментаторов и "экспертов", сказал Игнат, и теперь Киев ожидает реализации принятых решений. В то же время он отметил, что после получения истребителей сразу выиграть войну не получится.

"Вы отметили, что мы теперь выигрываем сразу эту войну. Ну сразу, конечно, не выиграем, но F-16 способен изменить ход событий. Способен обеспечить нам то, что сегодня нужно больше всего — преимущество в воздухе на оккупированных территориях", — отметил полковник.

По его словам, пока идет интервью в это время в небе над Украиной находятся 8-9 российских истребителей, которые могут сбрасывать авиабомбы и пускать ракеты, но при наличии у ВВС Украины F-16 ситуация изменится.

"Поэтому преимущество в воздухе — это ключ к успеху на земле", — добавил он.

Также Игнат рассказал о трудностях с которыми могут столкнуться украинские военные при использовании F-16. Прежде всего речь идет о хранении самолетов на аэродромах, которые могут быть подвергнуты атакам со стороны ВС РФ. Спикер в этой связи подчеркнул, что безусловно такая опасность есть, однако сейчас в Украине есть десяти самолетов, которые фактически ежедневно выполняют боевые задачи и в таких условиях их удается сберечь.

"В нынешних условиях Нужно настраивать логистику и инфраструктуру, которые в условия боевых действий будут защищать наши самолеты и делать все для того, чтобы враг не смог их уничтожать на наших аэродромах", — добавил Игнат.

Напомним, премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе брифинга 20 августа заявила, что более 70 украинских специалистов уже находятся в стране и готовятся к учениям, которые вскоре начнутся.